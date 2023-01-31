Эрика Андреева на отказе Анны Блинковой вышла во второй круг турнира в Лионе

Российская теннисистка Эрика Андреева (134-я ракетка мира) обыграла соотечественницу, Анну Блинкову (64-я ракетка мира), на старте хардового турнира WTA-250 в Лионе (Франция).

Эрика Андреева одержала волевую победу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:0, отказ. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Блинковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Андреева один раз подала навылет, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.



Во втором круге Захарова встретится с победительницей матча между Ребекой Масаровой (Испания) и Ясмине Паолини (Италия). Турнир продлится до 5 февраля. Его призовой фонд составил € 225 480.