«Она как пластилин». Тренер Соболенко рассказал, как Арина боролась с двойными ошибками

Антон Дубров, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал, как команда и теннисистка боролись с двойными ошибками.

«Насколько мне как тренеру сложно было переживать все эти двойные ошибки? Кому пришла идея позвонить специалисту по биомеханике? До предыдущего года не менялось движение подачи. Оно у неё всегда больше держалось на ощущении, чем на правильной технике. Как только человек чуть теряет эту уверенность, начинает давать одну-две-три двойные, он начинает искать через контроль. Но когда движение выстроено некачественно, то и контроля там никакого ты не найдёшь.



В какой-то момент мы даже не могли с ней договориться, мы не могли даже над подачей поработать, потому что ей было тяжело принять тот факт, что подача не идёт из-за движения. Она первые месяцы говорила, что проблемы в голове, но все мы понимаем, что голова и тело связаны. Если есть какие-то вопросы, то можно прийти через физику к голове и через голову к физике.

Тренер по физподготовке первым предложил. Он сказал, что у него есть знакомые тренеры, которые работают с биомехаником, и человек готов помочь. Но первое время Арина отрицала, что ей нужна помощь.



И очень тяжело было ввести нового человека, потому что в принципе настроение было очень подавленное. Когда она в очередной раз подала 25 двойных, сказала, что мы всё попробовали, поэтому, видимо, пора. После Сан-Хосе до Цинциннати у нас было пять-шесть дней, и мы тренировали подачу с биомехаником.



Есть примеры теннисисток, которые на протяжении всей карьеры боролись с подачей. Не было опасений, что проблемы Арины могут затянуться надолго? У меня не было. Потому что, если Арине что-то нужно поменять в техническом плане, она как пластилин, очень быстро ловит. Бывает такое, что человек может быть, скажем, более деревянным, новое движение нужно ловить через большое количество повторений. И он будет делать хорошо на тренировке, а в матче вообще может не попадать.



Но с Ариной если ты можешь сделать что-то минимальное даже до матча, она это сразу будет применять и в матче. То есть даже за пять минут до матча можно что-то поделать, и, если она это словила, она это будет делать», — приводит слова Дуброва Sports.ru.