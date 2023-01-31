Пятая ракетка мира Каролин Гарсия вышла во второй круг турнира в Лионе
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Французская теннисистка Каролин Гарсия (пятое место в рейтинге WTA) пробилась во второй круг турнира WTA-250, проходящего в Лионе (Франция).
В матче первого круга Гарсия, получившая первый номер посева на турнире, в двух сетах переиграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову (87-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа и 3 минуты.
Гарсия совершила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти (33%). На счету чешской теннисистки четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%).
В следующем раунде Гарсия сыграет с победителем матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Тамара Корпач (Германия).
Турнир в Лионе завершится 5 февраля.
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