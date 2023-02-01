Тренер Димитрова высмеял травму Джоковича в ответ на критику со стороны Иванишевича

Даниэль Вальверду, тренер болгарского теннисиста Григора Димитрова, ответил на критику со стороны Горана Иванишевича, тренирующего первую ракетку мира Новака Джоковича.
Напомним, Джокович обыграл Димитрова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Вспоминая австралийский мэйджор, Иванишевич заявил, что они с Новаком больше всего опасались именно болгарского теннисиста, однако он и его тренер выбрали «неправильную тактику» на тот матч, применив слишком мало укороченных ударов. По словам Иванишевича, Джокович «не мог двигаться» из-за травмы.
«Лучший игрок Australian Open против Григора Димитрова. Двигается как газель (эмодзи «хлопает в ладоши»). Горан (вновь аплодисменты). Тактика укороченного удара. 22-й титул. Поздравления Новаку Джоковичу, уровень был зашкаливающим в 12 матчах. Проиграны всего два сета», — написал Вальверду в соцсетях.
Ранее сегодня директор Australian Open Крейг Тайли сообщил, что Джокович играл на турнире с трёхсантиметровым надрывом подколенного сухожилия.
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