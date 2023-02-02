«Наворачиваются слёзы на глазах». Серена Уильямс — о решении Тома Брэди завершить карьеру

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о решении завершить карьеру легендарного квотербека Тома Брэди.

«У меня наворачиваются слёзы на глазах, когда я смотрю это. Грустно видеть, что ты уходишь. Добро пожаловать в клуб пенсионеров… Снова», — написала Серена Уильямс под постом Брэди, в котором он сообщил о решении завершить карьеру.

С 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета «Нью-Ингленд Пэтриотс». С 2020 года он выступал в составе «Тампа-Бэй Бакканирс». Брэди является победителем семи Супербоулов. Том Брэди уже объявлял об уходе из спорта 1 февраля 2022 года, но через 40 дней передумал и вернулся.