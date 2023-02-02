«Не знаю, как я могла проиграть». Серена Уильямс — о последнем матче в карьере

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о своём последнем матче. Она уступила австралийке Айле Томлянович на Открытом чемпионате США.

«На самом деле я совсем не была счастлива после поражения, хоть и говорила обратное. Только из-за результата я была очень раздосадована. Чувствовала, что могу пройти дальше по турниру. Больше всего на свете не понимала, как упустила этот матч.

Не знаю, как я могла проиграть. Очевидно, это был замечательный момент, оставивший много приятных воспоминаний. Но я просто думала, что могла выступить лучше в той игре», — сказала Уильямс в эфире CBS Mornings.