«Не знаю, как я могла проиграть». Серена Уильямс — о последнем матче в карьере
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о своём последнем матче. Она уступила австралийке Айле Томлянович на Открытом чемпионате США.
«На самом деле я совсем не была счастлива после поражения, хоть и говорила обратное. Только из-за результата я была очень раздосадована. Чувствовала, что могу пройти дальше по турниру. Больше всего на свете не понимала, как упустила этот матч.
Не знаю, как я могла проиграть. Очевидно, это был замечательный момент, оставивший много приятных воспоминаний. Но я просто думала, что могла выступить лучше в той игре», — сказала Уильямс в эфире CBS Mornings.
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