П. Кудерметова — о еде теннисистов на АО-2023: немного шокирующе, несовместимо для нас

Российская теннисистка Полина Кудерметова высказалась о первом выступлении на взрослом Открытом чемпионате Австралии.
«Первый взрослый «Шлем» дал возможность посмотреть на профессионалов: как они работают, как ведут себя, чем питаются. Не скажу, что я плохо работаю, но, когда ты смотришь на звёзд, что-то подмечаешь — как тебе это делать. Это большой шаг, чтобы прогрессировать, нельзя же стоять на месте.
За кем «подглядывала»? В одной очереди стоишь, видишь, что заказывают. Например, как Надаль только фрукты кушал. А так порой удивляло, как топовые игроки набирают еду: тут рыба, рис, а рядом же — ягоды, маракуйя. А помимо этого, лежат овощи. Для меня это было немного шокирующе. Будто несовместимо на самом деле для нас. Сестра (11-я ракетка мира Вероника Кудерметова. — Прим. «Чемпионата») то же самое сказала. В России — первое, второе, третье, а у них всё в одну тарелку», — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Полиной Кудерметовой на «Чемпионате» завтра, 3 февраля, в 8:00.
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