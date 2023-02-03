Младшая сестра Вероники Кудерметовой рассказала, насколько у них близкие отношения

Российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала об отношениях со старшей сестрой Вероникой.



«За какими советами обращаюсь к Веронике? Честно, пока не спрашивала. Бывают вопросы, например, как заявиться на турнир WTA. Там немного другая регистрация, не такая, как в ITF. За более личными советами не обращалась. Делюсь ли переживаниями? Да, у нас близкие отношения, тайны доверяю! Когда маленькими были, ссорились, когда уже постарше стали — ни разу. Мы очень дружные, стараемся друг друга поддерживать. Образно, у любого спортсмена бывают неудачи, переживания. Стараюсь всегда поддержать, написать, чтобы ей было приятно, или позвонить. До этого мы нечасто проводили время вместе — не попадала на те турниры, которые она играет. Но теперь, надеюсь, будем больше видеться, если буду попадать на эти же турниры», — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Полиной Кудерметовой на «Чемпионате»: