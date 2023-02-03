Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина: начинается одна из моих любимых серий турниров

Дарья Касаткина: начинается одна из моих любимых серий турниров
Комментарии

Восьмая ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина в своём телеграм-канале призналась, что серия турниров в Катаре и ОАЭ — её самая любимая.

«Летим в Абу-Даби с пересадкой в Дохе (зачастили с этим хабом). Проснулись рано, прилетим поздно, весь день в дороге. Начинается одна из моих любимых серий турниров — топовая организация турниров и очень удобная логистика», — написала Дарья Касаткина.

Турнир в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт с 6 по 12 февраля, в Дохе (Катар) с 13 по 18 февраля, а соревнование в Дубае (ОАЭ) с 19 по 25 февраля.

Прошедший Australian Open — 2023 сложился для российской теннисистки неудачно. В матче первого круга Касаткина в двух сетах крупно проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой со счётом 6:1, 6:1.

«Мечтаю выиграть больше Серены». Вчерашняя юниорка в шаге от топов мирового тенниса «Мечтаю выиграть больше Серены». Вчерашняя юниорка в шаге от топов мирового тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023