Дарья Касаткина: начинается одна из моих любимых серий турниров
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Восьмая ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина в своём телеграм-канале призналась, что серия турниров в Катаре и ОАЭ — её самая любимая.
«Летим в Абу-Даби с пересадкой в Дохе (зачастили с этим хабом). Проснулись рано, прилетим поздно, весь день в дороге. Начинается одна из моих любимых серий турниров — топовая организация турниров и очень удобная логистика», — написала Дарья Касаткина.
Турнир в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт с 6 по 12 февраля, в Дохе (Катар) с 13 по 18 февраля, а соревнование в Дубае (ОАЭ) с 19 по 25 февраля.
Прошедший Australian Open — 2023 сложился для российской теннисистки неудачно. В матче первого круга Касаткина в двух сетах крупно проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой со счётом 6:1, 6:1.
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