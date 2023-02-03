Арина Соболенко снялась с турнира WTA-500 в Дохе

Новоиспечённая чемпионка Australian Open белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась с турнира серии WTA-500 в Дохе (Катар), который начнётся 13 февраля. Сообщается, что место Соболенко на турнире займёт китайская теннисистка Чжан Шуай.



В конце прошлого года Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла француженке Каролин Гарсии. В начале этого года Арина выиграла турнир в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии, таким образом, победив в 11 из 11 возможных матчей в этом сезоне.



В решающем матче Australian Open Арина со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получит около $ 2 млн, а также 2 тыс. рейтинговых очков.