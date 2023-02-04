Зверев назвал победу над Вавринкой на Кубке Дэвиса «лучшим матчем после травмы»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями от победы над швейцарцем Стэном Вавринкой на Кубке Дэвиса.
«Конечно, я очень доволен своей игрой. По-моему, это был мой лучший матч после травмы. Я иду в хорошем направлении и надеюсь, что продолжу прогрессировать. По-моему, в конце матча я ещё прибавил. Очень этим доволен», — приводит слова Зверева пресс-служба Кубка Дэвиса.
Ранее Зверев покинул Открытый чемпионат Австралии во втором круге. Немец проиграл американцу Майклу Ммо (107-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 2:6. После встречи он признался, что находится не в той физической форме, в которой был до травмы. Александр Зверев получил повреждение на Открытом чемпионате Франции — 2022, после чего не выступал на официальных турнирах до Australian Open — 2023.
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