Тейлор Фритц рассказал о сложности перехода из юниоров в профессионалы

Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американский теннисист Тейлор Фритц высказался о трудностях, с которыми сталкиваются юниоры при переходе во взрослый теннис.
«Стать профессионалом в 17 лет, я бы сказал, это страх каждого топ-юниора. То, что я так хорошо выступал на юниорском уровне, не гарантирует успеха во взрослом теннисе. Ты начинаешь думать, что теперь всё по-настоящему.
Всё, что я делал раньше, было потрясающе, но теперь ты должен думать о теннисе круглый год. Сезон длится десять месяцев в году, почти каждую неделю нужно играть, так что нужно быть физически сильным, чтобы тело выдержало. Ежедневные тренировки должны варьироваться в зависимости от предстоящих турниров и моего состояния», — приводит слова Фритца Tennis World USA.
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