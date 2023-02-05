Тейлор Фритц рассказал о сложности перехода из юниоров в профессионалы

Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американский теннисист Тейлор Фритц высказался о трудностях, с которыми сталкиваются юниоры при переходе во взрослый теннис.

«Стать профессионалом в 17 лет, я бы сказал, это страх каждого топ-юниора. То, что я так хорошо выступал на юниорском уровне, не гарантирует успеха во взрослом теннисе. Ты начинаешь думать, что теперь всё по-настоящему.

Всё, что я делал раньше, было потрясающе, но теперь ты должен думать о теннисе круглый год. Сезон длится десять месяцев в году, почти каждую неделю нужно играть, так что нужно быть физически сильным, чтобы тело выдержало. Ежедневные тренировки должны варьироваться в зависимости от предстоящих турниров и моего состояния», — приводит слова Фритца Tennis World USA.