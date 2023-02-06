Кудерметова и Самсонова в паре потерпели поражение на старте турнира в Абу-Даби

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в паре потерпели поражение в первом круге хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянки проиграли паре Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция).

Бабош и Младенович одержали уверенную победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Кудерметовой и Самсоновой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Бабош и Младенович трижды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

Турнир продлится до 12 февраля. Призовой фонд соревнований составил $ 780 637. В одиночном разряде на этом турнире Кудерметова сыграет первый матч 8 февраля, а Самсонова — 7 февраля.