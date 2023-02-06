Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку турнира в Линце

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). В финале квалификации она проиграла венгерке Далме Гальфи.

Далма Гальфи одержала сложную победу со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету Гальфи 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13. Рахимова ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10 возможных.

Напомним, ранее Анастасия Павлюченкова и Варвара Грачёва также не смогли выйти в основную сетку турнира. Павлюченкова уступила представительнице Болгарии Виктории Томовой — 6:3, 4:6, 6:3. Грачёва потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам — 6:2, 3:6, 1:6.