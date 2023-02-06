Доминик Тим: в последнее время меня нелегко поддерживать. Обещаю стать лучшей версией себя

Чемпион US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим обратился к болельщикам после поражения Австрии в квалификации Кубка Дэвиса.
«Разочарован, что не смог помочь Австрии выиграть у Хорватии в Кубке Дэвиса, поздравляю соперников и желаю удачи. Понимаю, что в последнее время меня было непросто поддерживать. Знаю, что не всегда выступал так, как должен был. Обещаю, я вновь стану лучшей версией себя. С вашей поддержкой это произойдёт быстрее. Я ценю вашу поддержку и благодарен за то, что вы не оставляете меня», — написал Тим на своей странице в социальных сетях.
Напомним, групповой этап Кубка Дэвиса — 2023 пройдёт с 12 по 17 сентября в четырёх странах. В турнире выступят: Канада, Австралия, Испания, Италия, Хорватия, Франция, США, Швейцария, Великобритания, Чехия, Сербия, Чили, Южная Корея, Нидерланды, Финляндия, Швеция. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады.
- 6 февраля 2023
-
20:12
-
19:40
-
19:07
-
18:07
-
17:34
-
16:43
-
16:23
-
16:12
-
15:45
-
15:30
-
14:02
-
13:26
-
11:30
-
10:59
-
10:55
-
10:35
-
10:22
-
10:18
-
10:04
-
09:31
-
09:19
-
09:10
- 5 февраля 2023
-
23:19
-
22:25
-
21:45
-
20:38
-
19:49
-
18:34
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:44
-
14:03
-
12:49