Доминик Тим: в последнее время меня нелегко поддерживать. Обещаю стать лучшей версией себя

Чемпион US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим обратился к болельщикам после поражения Австрии в квалификации Кубка Дэвиса.



«Разочарован, что не смог помочь Австрии выиграть у Хорватии в Кубке Дэвиса, поздравляю соперников и желаю удачи. Понимаю, что в последнее время меня было непросто поддерживать. Знаю, что не всегда выступал так, как должен был. Обещаю, я вновь стану лучшей версией себя. С вашей поддержкой это произойдёт быстрее. Я ценю вашу поддержку и благодарен за то, что вы не оставляете меня», — написал Тим на своей странице в социальных сетях.



Напомним, групповой этап Кубка Дэвиса — 2023 пройдёт с 12 по 17 сентября в четырёх странах. В турнире выступят: Канада, Австралия, Испания, Италия, Хорватия, Франция, США, Швейцария, Великобритания, Чехия, Сербия, Чили, Южная Корея, Нидерланды, Финляндия, Швеция. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады.