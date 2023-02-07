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Чемпионка турнира во Франции Пушкарёва рассказала о разнице тенниса в России и Европе

Чемпионка турнира во Франции Пушкарёва рассказала о разнице тенниса в России и Европе
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Российская теннисистка Анна Пушкарёва сравнила отношение к теннису в России и Европе.

«Основная цель — выиграть, а не посетить определённый город. Неважно, где ты играешь. Возможно, будет разница, если играть в Твери или в любом городе Франции. Где-то в Европе играть разницы нет. Кажется, в Твери не проводятся такие высокие категории, как в Европе. И, конечно, во Франции лучше атмосфера. Да и поддержка особая: там везде висят рекламы. Если едешь в магазин, то минимум десять плакатов и объявлений. Поэтому весь город там. Ты вроде пришёл на тренировку, а там куча людей на VR-аттракционах, батутах, полосах препятствий. Абсолютно все там — и дети, и взрослые. Возможно, и вход бесплатный. Что-то подобное было на турнире Christmas Cup.

К тому же есть агентство IMG, они предложили контракт кому-то. Конечно, человек сразу уезжает в другую страну, где гораздо выше уровень тренировок, более квалифицированные тренеры, лучше уровень игроков», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В январе Пушкарёва выиграла престижный юниорский турнира Les Petits As, проходивший в Тарбе (Франция).

Читайте полное интервью с Анной Пушкарёвой на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат»

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