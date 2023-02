«Соперниц в стране нет, они — за границей». Как россиянка взяла топовый турнир во Франции

Вслед за успехами юниорок на Australian Open — 2023 ещё один престижный турнир взяла 13-летняя Анна Пушкарёва. Ученица академии Александра Островского выиграла французский Les Petits As. Его брали многие топы: от Хуан-Карлоса Ферреро и Рафы Надаля, до Ким Клейстерс и Динары Сафиной. Сейчас юниорка занимается в Химках: ради тенниса переехала из Владивостока, а теперь в мыслях отправиться и в Европу.

В интервью «Чемпионату» Анна рассказала об атмосфере французского Тарба, теннисных кумирах и различии юниорского тенниса в России и Европе. А ещё — почему в детстве вообще не хотела играть в теннис и в чём ищет мотивацию.

«На турнире во Франции невероятная атмосфера — весь город там»

— Анна, ты взяла престижный Les Petits As во Франции. Удивлена? Какой там отбор: по уайлд-кард, рейтингу?

— Нет осознания, что выиграла такой престижный титул, будто после самого обычного турнира вернулась. Попала туда по рейтингу, была пятая сеяная, ведь на Тарб я ехала одной из фавориток.

— Это же национальный турнир во Франции, где предквал чуть ли не на семь тысяч игроков. В России есть подобные этому турниры?

— У нас, наверное, был международный Christmas Cup — к нему были предквал и квалификация. Но так как его отменили, то подобных нет.

Анна Пушкарева на турнире во Франции Фото: Les Petits As. Фото Richard van Loon

— Были победы круче?

— Наверное, это лучший турнир, что выиграла на данный момент. Играла с соперницами и поопытнее, но конкретно по турниру здесь показала уровень.

— А есть любимая победа в карьере?

— Думаю, когда выиграла у Ксении Смирновой на J4 ITF – победила в полуфинале. Но и тот финал против Дарьи Шадчневой. Хотя и проиграла его.

— Поражение тоже может быть любимым матчем? Чему учит?

— Игрок был лучше, чем я. Скорее как-то свободнее себя чувствую, знаю, что могу проиграть достойно сопернице старше себя. Если уступаю таким игрокам, ничего страшного не будет — ведь два года разницы. Но если проигрываю моему возрасту или ещё младше, то что подумают? Я же фаворитка, лучшая в России по своему году.

— Посмотрела город изнутри? Или все мысли о турнире?

— Не задумываюсь, где играю, потому что не особо есть разница. Тарб — самый обычный маленький городок. Ничего особенного в нём нет. И для жителей там единственное развлечение — этот турнир. Поэтому на трибунах много народу.

— У теннисистов столько возможностей посмотреть мир, а насладиться не получается?

— Основная цель — выиграть, а не посетить определённый город. Неважно, где ты играешь. Возможно, будет разница, если играть в Твери или в любом городе Франции. Где-то в Европе играть разницы нет.

— В чём она заметна?

— Кажется, в Твери не проводятся такие высокие категории, как в Европе. И, конечно, во Франции лучше атмосфера.

— Поддержка особая?

— Да, там везде висит реклама. Если едешь в магазин, то минимум десять плакатов и объявлений. Поэтому весь город там. Ты вроде пришёл на тренировку, а там куча людей на VR-аттракционах, батутах, полосах препятствий. Абсолютно все там — и дети, и взрослые. Возможно, и вход бесплатный. Что-то подобное было на турнире Christmas Cup.

«Ориентировалась на Машу Шарапову — мы из одной страны»

— У турнира очень крутые победители: Ким Клейстерс, Рафаэль Надаль, Хуан-Карлос Ферреро, Анна Курникова, Динара Сафина. Думала: «О, теперь я среди будущих топов»?

— Нет, такой мысли не было. Если выиграл этот турнир, то это совершенно не значит, что ты станешь топ-игроком. И, наоборот. Например, Энди Маррей проиграл в 2001 году Александру Красноруцкому, но он олимпийский чемпион, взял много титулов, до сих пор играет.

— Пример британца вдохновляет? Или наоборот?

— В какой-то степени это может мотивировать — человек настолько любит теннис, что продолжает играть после такой травмы. Не знаю, что сделала бы в его ситуации: не думаю, что в 13 лет познала такую любовь к теннису, какую познал он, поэтому не могу понять его чувств — почему он так делает. Возможно, смогу, но позже.

Мария Шарапова Фото: Ezra Shaw/Getty Images

— А кто для тебя пример?

— Бóльшую часть теннисной карьеры ориентировалась на Машу Шарапову. Хотелось, чтобы мы были из одной страны — так проще понимать человека. Тогда же читала её биографию. Возможно, брала пример с Роджера Федерера. Почему-то он всегда нравился.

— А факт её переезда в США не сделал эту связь менее прочной?

— Нет. Человек играет за определённую страну, и, где бы он ни тренировался, он выступает под флагом этой страны и остаётся тем же человеком. А уезжает тренироваться, потому что уровень игроков в России ниже, чем уровень теннисистов по всему миру.

— То есть уезжают не из-за инфраструктуры, а для спарринга и конкуренции по возрасту?

— Есть же агентство IMG, они предложили контракт кому-то. Конечно, человек сразу уезжает в другую страну, где гораздо выше уровень тренировок, более квалифицированные тренеры, лучше уровень игроков.

Анна Пушкарева Фото: Пресс-служба Академии Островского

— Тебе предлагали контракты?

— Да, одно агентство — начинающая академия в Италии под Миланом, которая собирает игроков по всему миру. Но у меня действующие соглашения с Академией Александра Островского, где я тренируюсь и которая мне помогает с финансированием тренировок и поездок на турниры. А также соглашение со спортивным маркетинговым агентством ONE SGM, которое и представляет мои интересы вовне. Поэтому сегодня менять что-то не имеет смысла. Пока показываю хорошие результаты и развиваюсь, не думаю, что мы будем что-то менять.

«Отец решил, что дочка будет играть в теннис — я же не хотела»

— Титул — здорово. Но есть моменты, которыми ты недовольна?

— Не могу сказать, что была недовольна. Играла на том уровне, который мне позволил выиграть. Если бы игроки были классом выше, то выкладывалась бы больше, чем получилось на этом турнире. Играла не на 100%, потому что этого не требовалось.

— Ты знаешь свой максимум?

— Честно, так и не знаю свой максимум. В форме близкой к максимуму я играла в прошлом году в январе на Christmas Cup, который регулярно проводился на кортах Академии до последнего времени. Сама не знаю, если честно, насколько хорошо могу играть.

Анна Пушкарева Фото: Пресс-служба Академии Островского

— Расскажи о своей команде: кто ездил с тобой во Францию?

— Ездили папа Николай и тренер Георгий Салбиев из академии. Перешла к нему в ноябре прошлого года. До этого долгое время работала с другим тренером академии Дмитрием Новиковым. У меня иногда бывают проблемы с выбором коучей: сначала кажется, что всё хорошо, а дальше спустя какое-то время будто хочется что-то поменять. Но это не сказывается на моих результатах, так как с самого раннего возраста меня вёл папа. Всё, что тренер делает или не делает, может компенсировать он — что-то скорректировать или поправить в работе. Отец сам играл, и он же решил, что дочка пойдёт в теннис. Из этой мотивации получилось научить меня всему.

— То есть теннис скорее выбор отца? А у тебя было желание?

— Нет, даже не буду лгать. Я с детства очень ленивый ребёнок: не хотела никуда идти, хотела с ребятами шататься по дворам, всё время отдыхать. В детстве говорила папе, что не хочу, а он: «Тебя никто не спрашивает!» И по итогу заиграла.

— Сейчас ты скептически относишься к главной работе на ближайшие пару лет?

— Думаю, сейчас какая-то любовь к этому спорту пришла, потому что жизни без тенниса не могу себе представить. Что я буду делать всё то время? Становится слишком скучно, не могу просто сидеть на одном месте днями. Не думаю, что я бы удержалась. Всё зависит от меня: как буду сама играть. Буду ко всему серьёзно относиться, искать мотивацию — будет результат!

— В финале ты обыграла румынку Джулию Сафина Попу — 7:5, 6:1. Во втором сете она совсем сдалась?

— Думаю, она не тот игрок, кто будет сдаваться, да и на таком уровне мало кто опускает руки после первого сета. Я прибавила, стала правильнее играть. Возможно, прибилась к сопернице, поняла, что с ней нужно делать. Но если бы и нет — то второй сет всё равно бы забрала на 6:4.

Джулия Сафина Попа Фото: Les Petits As. Фото Richard van Loon

— Соперница много драматизировала. Громкие комментарии, возгласы отвлекают?

— На самом деле, это её дело — хочет она выкрикивать или нет. Думаю, она такой игрок — плачет, рыдает, однако играет дальше. Но расслабляться нельзя. Знаю по себе: это делается не для того, чтобы отвлечь как-то соперника, это чисто недовольство собой. Иногда не знаешь, зачем ты это делаешь: то ли пожаловаться кому-то хочется, то ли просто выплеснуть эмоции.

«В России нет игроков, с кем мне было бы интересно играть»

— Следишь за кем-нибудь по юниорам?

— Смотрела только часть финала Алины Корнеевой и Мирры Андреевой. Я всё-таки их знаю, мы из одной страны, видела девочек вживую. Интересно было посмотреть за ходом матча. Они вообще играли наравне. Во втором сете Алина перехватила инициативу. Обе молодцы, достойны титула, но в этот раз Корнеева оказалась всё-таки сильнее.

— Есть ли у тебя такое соперничество?

— Таких соперниц у меня нет. В случае с Алиной и Миррой — они девочки 2007 года, обе были в сборной по своему году, играли пару, выиграли чемпионаты мира и Европы в этом составе. Конечно, они друг друга знают. Возможно, такой соперницей для меня могла стать Ксения Ефремова, но впервые я с ней сыграла летом прошлого года. А они уже играют, наверное, года три.

— Тебе немного скучно уже в этом возрасте?

— Да, скучно, потому что в России нет таких игроков, с которыми бы мне было интересно играть. Бóльшая часть из них тренируется за границей. Не думаю, что по 2009 году мне есть с кем играть — буквально пара девочек. На том же Тарбе у нас были две-три россиянки, и они отлетели в квале, в первом-втором кругах.

— Это не причина для переезда?

— Возможно, мы с командой уже в самое ближайшее время решим переехать тренироваться в филиал нашей академии в Дорстен.

«Хотелось бы играть за страну, за флаг — больше мотивации»

— Работаете ли вы с психологом?

— Да, но сложно к нему попасть. Два года назад стабильно ходила четыре часа в неделю. Сейчас школа, тренировки — всё впритык. Нет и свободного часа, даже 15 минут, чтобы поесть. После школы всегда опаздываешь на тренировку.

— Почему на дистант не уйти?

— Пока не задумывалась, потому что на дистанционке вообще мало что усваиваешь. Хотя мне бы сейчас что-то понимать. Не была три недели в школе, не знаю, как буду учиться в седьмом классе. Геометрия только началась, но я уже ничего не понимаю, не успеваю (улыбается).

— Почему три недели?

— Сначала неделя на турнире «Олимпийские надежды России» до 17 лет, который я выиграла. После уехала на неделю в филиал академии в Германии, там потренировались четыре дня. Потом поехала прибиваться к кортам Франции.

— В Германии иная инфраструктура?

— Немного другое покрытие — хард не такой, как в академии в Химках. И там всего шесть кортов: три грунтовых и три хардовых. Но, естественно, академия там ещё не полностью развилась.

— Есть какие ограничения по возрасту?

— Мне нельзя играть больше четырёх ITF до своего дня рождения и 14-летия — до апреля. Сейчас же нас не отправят ни на какую Европу или ЧМ. Но надо радоваться тому, что мы в принципе можем выступать за рубежом. Выходим на ту же церемонию открытия на Тарбе и объявляют: no name country — страна без имени. Или неопределённая страна — another country. Нельзя также одеваться в цвета флага: если у меня будет белый козырёк, синяя футболка и красная юбка, то могут не пустить на матч. На всех турнирах, в том числе на ITF в Азербайджане, висят памятки: просят, чтобы игроки из России и Беларуси не носили кофты с неймингом Russia и не пропагандировали свою страну.

— Это сковывает?

— Рада, что выступаем, но хотелось бы играть за страну, за флаг. Больше мотивации добавляет.

— Есть приятельницы в туре?

— Из-за языкового барьера не общаюсь пока. Максимум с кем-то из Молдавии, например, с Лией Белибовой, Беларуси, Украины. Но на английском разговаривать — редкость для меня. Да, подтягиваю язык. Он точно лучше, чем год назад, однако есть куда стремиться. Иногда из-за волнения не могу ничего сказать: элементарно слова забываю.

— Ты же много путешествуешь. Есть любимые страны, города или традиции с ними связанные?

— Бывает, если съела определённую печеньку перед матчем и выиграла его, то на следующий день надо эту же печеньку съесть. Люблю играть в Бельгии, а ещё в Испании, но там довольно неприятный климат, я ненавижу жару за 30 градусов — пекло. В Бельгии хорошие температуры — 25-30°С.

— А корты? Есть ли трава в твоём возрасте?

— На траве играла единственный турнир в жизни — до 13 лет в Хабаровске. Но её даже травой не назовёшь — она была очень скользкая после дождя, так что опыта на траве, по сути, и нет. Всё же приятнее играть на харде, ведь я больше пытаюсь атаковать. Даже медленный хард в Тарбе для меня был не самым удобным, так как всё-таки лучше, когда покрытие быстрее.

Анна Пушкарёва Фото: Пресс-служба Академии Островского

— Что нравится и что не нравится в жизни теннисистки?

— Всё устраивает, но сейчас приходится облетать очень большие расстояния, да и билеты дорогие. Например, не можешь самолётом из Москвы в Барселону добраться, так что сначала в Анталью, потом в Стамбул, и ещё дорога на машине.

— Оплачивают родители?

— Бóльшую часть поездок мы совершили за наши деньги. В академии оплатили поездку в Тарб в этот раз. Было приятно. Отправляюсь играть иногда на деньги ФТР, они переводят определённую сумму на месяц, так как я состою в сборной, у меня контракт. Этой суммы более или менее достаточно. Некоторые билеты они компенсируют — что тоже очень удобно!