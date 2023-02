«Нельзя одеваться в цвета триколора». Пушкарёва — об ограничениях в юниорском теннисе

Российская теннисистка Анна Пушкарёва рассказала о выступлении в нейтральном статусе.

«Мне нельзя играть больше четырёх ITF в год до своего дня рождения и 14-летия — до апреля. Сейчас же нас не отправят ни на какую Европу или ЧМ. Но надо радоваться тому, что мы в принципе можем выступать за рубежом. Выходим на ту же церемонию открытия на Тарбе, и объявляют: no name country — страна без имени. Или неопределённая страна — another country.

Также нельзя одеваться в цвета флага: если у меня будет белый козырёк, синяя футболка и красная юбка, то могут не пустить на матч. На всех турнирах, в том числе на ITF в Азербайджане, висят памятки: просят, чтобы игроки из России и Беларуси не носили кофты с неймингом Russia и не пропагандировали свою страну. Сковывает? Я рада, что выступаем, но хотелось бы играть за страну, за флаг. Больше мотивации добавляет», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В январе Пушкарёва выиграла престижный юниорский турнира Les Petits As, проходивший в Тарбе (Франция).

