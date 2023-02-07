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Екатерина Александрова уступила 99-й ракетке мира в первом круге турнира в Линце

Екатерина Александрова уступила 99-й ракетке мира в первом круге турнира в Линце
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (17-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение от представительницы Испании Ребеки Масаровой (99-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-250 в Линце (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Типс Арена» на хардовом покрытии.

Александрова уступила своей сопернице со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (6:8). Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Ребеки Масаровой один эйс, семь ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге испанская теннисистка сойдётся с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая в первом круге в двух сетах переиграла болгарку Викторию Томову — 6:3, 6:3.

Линц. 1-й круг
07 февраля 2023, вторник. 15:10 МСК
Ребека Масарова
99
Испания
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 8
6 		1 6 6
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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