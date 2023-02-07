Ник Кирьос: люди, я вернусь, не волнуйтесь!

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос обнадёжил фанатов касательно своего возвращения в тур. Кирьос опубликовал видео из тренажёрного зала.

«Люди, я вернусь, не волнуйтесь!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.