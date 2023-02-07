Ник Кирьос: люди, я вернусь, не волнуйтесь!

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос обнадёжил фанатов касательно своего возвращения в тур. Кирьос опубликовал видео из тренажёрного зала.
«Люди, я вернусь, не волнуйтесь!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы.
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
- 7 февраля 2023
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:15
-
20:14
-
19:57
-
19:04
-
18:52
-
18:24
-
18:00
-
17:46
-
17:42
-
17:33
-
17:21
-
17:01
-
15:10
-
14:30
-
14:17
-
14:05
-
13:53
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:29
-
10:21
-
09:58
-
09:36
-
00:28
-
00:27
- 6 февраля 2023
-
23:13
-
23:11
-
22:18
-
22:00
-
21:14
-
20:50