«Сам не понял — как». Швейцарец, взявший 3 ТБШ в эру Big-3, посмеялся над своей карьерой

В минувшие выходные прошли поединки квалификационного раунда Кубка Дэвиса, среди которых выделялось противостояние Германии и Швейцарии. Важную роль в рядах швейцарцев сыграл 37-летний Стэн Вавринка. Правда, ветеран мирового тенниса поначалу без шансов уступил Александру Звереву (4:6, 1:6) и проиграл парный матч. Однако пятую, решающую встречу олимпийский чемпион Пекина-2008 в парном разряде всё-таки выиграл. Вавринка одолел 99-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера — 6:3, 5:7, 6:4. Так Швейцария впервые вышла в финальную часть Кубка Дэвиса в её новом формате.

Групповой турнир пройдёт в сентябре, плей-офф — в ноябре. Под впечатлением от увиденного на корте один из болельщиков написал в соцсетях: «Порой я понять не могу, как Стэн Вавринка выиграл три ТБШ!» Стэн не прошёл мимо этого твита, ответив с присущим ему чувством юмора: «И я тоже сам не понял – как». Да, Вавринка трижды брал титулы на турнирах «Большого шлема». Однако последняя его победа на ТБШ была так давно, что этого уже почти никто не помнит. Или, точнее, не понимает.

Стэн Вавринка Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Стэн — уникальный теннисист. Уникальный уже хотя бы тем, что ему удалось выиграть не один, не два, а целых три турнира «Большого шлема» в период доминирования Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича — возможно, трёх величайших теннисистов в истории. Многие сильные спортсмены, которым не посчастливилось играть в эту эпоху (или посчастливилось, тут уж как посмотреть), так и остались без трофеев на мэйджорах. Вавринка же с этой точки зрения — настоящий баловень судьбы.

Australian Open — 2014

Свой первый титул на ТБШ Вавринка, которому через полтора месяца исполнится уже 38 лет, завоевал в Мельбурне девять лет назад. Швейцарец был посеян на турнире под восьмым номером, и потому в первых матчах у него не было особых проблем, тем более что в третьем круге он не играл ввиду решения Вашека Поспишила сняться с матча. Настоящие приключения начались с четвертьфинала. В соперники Вавринке достался действующий на тот момент трёхкратный (и четырёхкратный вообще) чемпион AO Новак Джокович. Счёт в личных встречах к тому времени был 15-2 в пользу Джоковича. Казалось бы, ну какие там у Стэна шансы? Невероятно, но ему удалось затащить Новака в пятисетовый матч — и победить! 2:6, 6:4, 6:2, 3:6, 9:7 в пользу Вавринки — вот каков итог того удивительного противостояния.

Новак Джокович и Стэн Вавринка Фото: Michael Dodge/Getty Images

На этом фоне полуфинал с Томашем Бердыхом казался чуть ли не лёгкой прогулкой — хотя, безусловно, таковой не являлся. Вавринка победил в четырёх сетах, но в матче было три тай-брейка, два из которых Стэн выиграл. А финале его поджидал Рафаэль Надаль. До этого Вавринка и Надаль сыграли друг с другом 12 матчей, и швейцарец не выиграл не то что ни одной встречи — он вообще не взял ни одного сета! В общем, статистика столь же ужасная, как и с Джоковичем. И что же? Стэн одолел и Рафу — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3!

«Прямо сейчас я не понимаю, сплю я или нет. Завтра утром посмотрим. То, что произошло сейчас, — просто безумие. Я никогда не ожидал, что выиграю «Шлем». Я никогда не мечтал об этом. Мне казалось, что я недостаточно хорош, чтобы победить этого парня», — говорил после матча Вавринка, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Стэн Вавринка Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После этого титула Вавринка впервые стал третьей ракеткой мира. Выше он подняться так и не смог, но…

«Ролан Гаррос» — 2015

…но титулы всё же брал, да ещё какие. На «Ролан Гаррос» 2015 года Стэна, как выяснилось, ожидал примерно такой же путь, как и на AO-2014. Швейцарец вновь был посеян восьмым, вновь избежал больших проблем в первых четырёх кругах — и вновь сражался с топами на решающих стадиях. В четвертьфинале Вавринка встретился с самим Роджером Федерером — и неожиданно уверенно расправился с титулованным соотечественником: 6:4, 6:3, 7:6 (7:4). Грунт никогда не был любимым покрытием Федерера, но сам факт! Это была первая победа Стэна над Роджером на мэйджорах.

Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В полуфинале Вавринка в четырёх сетах обыграл Жо-Вильфрида Цонгу — мощного француза, которому всякий раз чего-то не хватало на ТБШ. А финале его ждал Джокович, намеренный поквитаться за поражение в четвертьфинале AO-2014. Не тут-то было: проиграв первый сет, Вавринка забрал следующие три партии и снова оказался на вершине мира — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. «Я сыграл матч всей жизни», — говорил после финала Вавринка, чьи слова приводит New York Times. «Я лично не слышал этого, но могу представить, как люди говорят, что Стэн никогда не выиграл бы в Австралии, если бы Рафа не получил повреждение в финале. В этот раз никто уже не сможет сказать так», — добавил его тренер Магнус Норман.

Новак Джокович и Стэн Вавринка Фото: Dan Istitene/Getty Images

Впоследствии выяснилось, что этой победой Вавринка помешал собрать Джоковичу «Календарный шлем». На US Open 2021 года этот же трюк провернёт Даниил Медведев.

US Open — 2016

На последнем мэйджоре сезона-2016 Вавринка получил третий номер посева. На ранних стадиях швейцарец лишь раз столкнулся с проблемами. Британцу Даниэлю Эвансу неожиданно удалось затянуть Стэна в пятисетовый матч в третьем круге. В четвертьфинале Вавринке предстояло сразиться с Хуан-Мартином дель Потро. Аргентинец, получивший уайлд-кард на турнир как чемпион 2009 года, уже тогда больше мучился от травм, чем играл. Но на US Open он всегда был способен на чудеса. Правда, не в этот раз: Вавринка всё же оказался сильнее, победив в четырёх сетах.

Стэн Вавринка Фото: Alex Goodlett/Getty Images

В полуфинале Стэн в четырёх партиях прошёл подзабытого ныне японца Кея Нисикори, а в финале опять наткнулся на Джоковича. Хотя, скорее, это Джокович на него наткнулся. Серб выиграл первый сет, но в дальнейшем ничего не смог поделать с удивительным швейцарцем. 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3 — с таким счётом Вавринка выиграл свой третий и последний ТБШ. «Перед финалом я нервничал как никогда. Меня трясло в раздевалке. Я плакал за пять минут до матча. Но я был убеждён, что моя игра в порядке. Если мне удастся навязать борьбу на корте, у меня будет шанс победить», — говорил после матча Вавринка, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Интересно, что в 2016 году это был единственный случай, когда Джокович выиграл первый сет, но проиграл матч. В остальных 53 подобных играх Новак одержал тогда 53 победы.

Новак Джокович Фото: Michael Reaves/Getty Images

После этого Вавринка ещё раз дошёл до финала ТБШ — на «Ролан Гаррос» 2017 года, — а в дальнейшем его замучили травмы. На последних четырёх мэйджорах он неизменно выбывал в первом круге. Сейчас Стэн — лишь 134-я ракетка мира. Но те великие победы у него никто не отберёт. И как вишенка на торте: во всех своих трёх финалах ТБШ Вавринка побеждал теннисиста, занимавшего на тот момент первое место в рейтинге ATP. Ну не счастливчик ли?!

Кто ещё неожиданно побеждал на «Шлемах» в эпоху Big-3?

«Большая тройка» доминирует на корте уже последние 15-20 лет. Наибольших успехов за это время, кроме Вавринки, добился Энди Маррей. Он дважды взял Уимблдон (2013, 2016) и однажды — US Open (2012). По одному титулу у Хуан-Мартина дель Потро, Марина Чилича, Доминика Тима, Даниила Медведева и Карлоса Алькараса. Все они в разные годы выигрывали US Open. Из всех этих теннисистов только дель Потро закончил карьеру. По сути, и самой «Большой тройки» уже нет, поскольку Федерер в конце прошлого года повесил ракетку на гвоздь. Как далеко сейчас от лидера Джоковича располагаются в рейтинге ATP все чемпионы ТБШ?

Рейтинг ATP на 6 февраля

1. Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 6730…

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 3815…

12. Даниил Медведев (Россия) — 2750…

21. Марин Чилич (Хорватия) — 1790…

61. Энди Маррей (Британия) — 815…

96. Доминик Тим (Австрия) — 550…

134. Стэн Вавринка (Швейцария) — 422…