Юлия Путинцева в двух сетах обыграла Бьянку Андрееску в 1-м круге турнира в Абу-Даби
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45-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который продлится до 12 февраля.
В матче первого круга Путинцева (Q) обыграла чемпионку US Open – 2019 канадку Бьянку Андрееску со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Путинцева два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Андрееску три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Следующей соперницей Путинцевой на турнире станет шестая сеяная представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (14-я ракетка мира).
Общий призовой фонд турнира в Абу-Даби составил $ 780 637.
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