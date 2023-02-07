Варвара Грачёва вышла во 2-й круг турнира в Линце, где может сразиться с Марией Саккари
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22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия), который продлится до 12 февраля. Призовой фонд соревнований составил € 225 480.
В матче первого круга лаки-лузер Грачёва со счётом 7:5, 7:5 обыграла соотечественницу Анну Блинкову. Их встреча продлилась 1 час 41 минуту. Грачёва четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Блинковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем раунде Грачёва сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 1) — Нурия Парризас-Диас (Испания). В данный момент Саккари ведёт со счётом 1:0 по сетам (6:1, 4:4).
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