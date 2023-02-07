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Варвара Грачёва вышла во 2-й круг турнира в Линце, где может сразиться с Марией Саккари

Варвара Грачёва вышла во 2-й круг турнира в Линце, где может сразиться с Марией Саккари
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22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия), который продлится до 12 февраля. Призовой фонд соревнований составил € 225 480.

В матче первого круга лаки-лузер Грачёва со счётом 7:5, 7:5 обыграла соотечественницу Анну Блинкову. Их встреча продлилась 1 час 41 минуту. Грачёва четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Блинковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде Грачёва сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 1) — Нурия Парризас-Диас (Испания). В данный момент Саккари ведёт со счётом 1:0 по сетам (6:1, 4:4).

Линц. 1-й круг
07 февраля 2023, вторник. 21:00 МСК
Варвара Грачёва
84
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Анна Блинкова
67
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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