42-летняя Винус Уильямс: я восстановлюсь от травмы и снова буду хорошо играть в теннис

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс в социальных сетях рассказала о последствиях травмы, из-за которой ей пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии.
«Честно говоря, была ошеломлена травмой. Я давно не получала подобного повреждения и не могла поверить, что мне нужно вернуться в реабилитационный центр. Примерно через неделю я начала назначать визиты к врачам и начала думать о том, что меня ждёт дальше, и пытаться понять, сколько времени потребуется, чтобы вернуться.
Это такая травма, из-за которой должно пройти много времени, прежде чем можно будет начать реабилитационный период. Я уже довольно хорошо хожу, надеюсь, скоро буду бегать, а пока что не тренируюсь.
Думаю, что следующим шагом для меня будет снова уверенно почувствовать своё тело. Очень редко у меня случались травмы, из-за которых я теряла уверенность. Теперь мне снова нужно поверить в себя. Я восстановлюсь от травмы с божьей помощью и снова буду хорошо играть в теннис», — сказала Уильямс в видео, опубликованном в социальных сетях.
Напомним, Винус получила травму лодыжки и колена во время турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Из-за этого повреждения спортсменке пришлось сдать уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
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