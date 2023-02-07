Саккари обыграла Парризас-Диас и встретится с Грачёвой во 2-м круге Линца

Греческая теннисистка Мария Саккари (седьмой номер мирового рейтинга) одержала победу над представительницей Испании Нурией Парризас-Диас (79-я ракетка мира) в первом круге турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Встреча проходила на центральном корте «ТипсАрена» на хардовом покрытии.

Саккари переиграла соперницу со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Гречанка выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету испанки ни одного эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Мария Саккари в следующем круге сойдётся с представительницей России Варварой Грачёвой, которая в другом матче первого раунда одолела свою соотечественницу Анну Блинкову — 7:5, 7:5.