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Саккари обыграла Парризас-Диас и встретится с Грачёвой во 2-м круге Линца

Саккари обыграла Парризас-Диас и встретится с Грачёвой во 2-м круге Линца
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Греческая теннисистка Мария Саккари (седьмой номер мирового рейтинга) одержала победу над представительницей Испании Нурией Парризас-Диас (79-я ракетка мира) в первом круге турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Встреча проходила на центральном корте «ТипсАрена» на хардовом покрытии.

Саккари переиграла соперницу со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Гречанка выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету испанки ни одного эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Мария Саккари в следующем круге сойдётся с представительницей России Варварой Грачёвой, которая в другом матче первого раунда одолела свою соотечественницу Анну Блинкову — 7:5, 7:5.

Линц. 1-й круг
07 февраля 2023, вторник. 21:45 МСК
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
1 		6 6  
         
Нурия Парризас-Диас
79
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
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