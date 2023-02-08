«Самый важный момент в моей карьере». Руне — о победе над Джоковичем
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Датский теннисист Хольгер Руне на пресс-конференции перед стартом турнира АТР-250 в Монпелье прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже.
«Это был действительно хороший момент для меня. Это был самый важный момент в моей карьере и, возможно, в моей жизни. Так что это было огромным достижением. Знание того, что я могу играть на таком уровне и побеждать этого парня, также придало мне уверенности и дало мне большие надежды на этот год.
И у меня всё ещё есть этот настрой, так что это здорово. Но я знаю, сколько усилий и труда я вложил в это, поэтому знаю, чего это стоит», — цитирует Руне пресс-служба турнира в Монпелье (Франция).
Полная сетка турнира в Монпелье доступна на «Чемпионате».
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