Контавейт выпадет из топ-50 рейтинга WTA. Пять месяцев назад она была второй ракеткой мира

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт 20 февраля выпадет из топ-50 рейтинга WTA. Примечательно, что пять месяцев назад эстонка была второй ракеткой мира.

Контавейт снялась с турниров категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) и Дохе (Катар) из-за травмы поясницы. К концу февраля у Анетт сгорят баллы за титул на турнире в Санкт-Петербурге и финал на турнире в Дохе.

Результаты 2022 года не позволили Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте. Контавейт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. В конце сезона эстонской теннисистке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось. По ходу сезона Анетт рассталась с российским тренером Дмитрием Турсуновым, в сотрудничестве с которым завоевала пять титулов WTA.