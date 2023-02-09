Определилась соперница Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
Поделиться
45-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который продлится до 12 февраля.
В матче второго круга Путинцева проиграла представительнице Бразилии, 14-й ракетке мира Беатрис Хаддад-Майе (6) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7). Встреча продлилась 3 часа 16 минут. Путинцева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. На счету Беатрис один эйс, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
В следующем раунде Беатрис Хаддад-Майя сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, 10-й ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (3).
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
23:28
-
23:11
-
22:55
-
19:56
-
18:57
-
18:47
-
18:31
-
18:19
-
17:55
-
16:33
-
15:13
-
13:33
-
13:12
-
11:54
-
11:43
-
11:18
-
10:02
-
08:21
-
07:41
-
01:20
- 8 февраля 2023
-
23:40
-
23:39
-
22:49
-
22:18
-
22:02
-
21:45
-
19:45
-
17:54
-
15:04
-
14:55
-
12:33
-
12:15
-
10:41
- 7 февраля 2023
-
23:37
-
23:31
Партнерский контент