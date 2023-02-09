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Определилась соперница Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Определилась соперница Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
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45-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который продлится до 12 февраля.

В матче второго круга Путинцева проиграла представительнице Бразилии, 14-й ракетке мира Беатрис Хаддад-Майе (6) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7). Встреча продлилась 3 часа 16 минут. Путинцева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. На счету Беатрис один эйс, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В следующем раунде Беатрис Хаддад-Майя сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, 10-й ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (3).

Абу-Даби. 2-й круг
09 февраля 2023, четверг. 20:15 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7 7
4 		7 7 6 4
         
Юлия Путинцева
45
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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