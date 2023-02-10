Хаддад-Майя рассказала, за счёт чего смогла обыграть Рыбакину

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя поделилась мыслями о победе над казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби.

«Сегодня была очень тяжёлая битва. Рыбакина очень хороший игрок, один из лучших игроков в мире… поэтому я знала, что должна держать высокий уровень тенниса в каждом гейме, особенно на её подаче. Я пыталась найти способ вернуться, сломить её, дать себе еще один шанс, и благодаря этому я теперь довольствуюсь победой.



Вчера я легла спать в три часа ночи. Адреналин всё ещё играл в теле. Я ушла после физиотерапии почти в час дня… Нелегко праздновать одну победу, зная, что ты играешь сразу через несколько часов. Этим утром я лишь позанималась в спортивном зале, но, знаете, мне нравится это чувство», — цитирует Хаддад-Майю пресс-служба WTA.