Видеообзор поражения Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе (14-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) на хардовом покрытии. Встреча проходила на центральном корте «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.
Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на сайте WTA.
Беатрис Хаддад-Майя оказалась сильнее своей соперницы со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Бразильянка выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Рыбакиной 19 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В полуфинале Хаддад-Майя встретится со второй сеяной соревнований в Абу-Даби швейцаркой Белиндой Бенчич, которая в другом матче 1/4 финала одолела американскую теннисистку Шелби Роджерс. Турнир в Абу-Даби проходит с 6 по 12 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 780 637.
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