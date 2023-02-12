У Ибин — первый китаец, вышедший в финал турнира ATP

97-я ракетка мира, представитель Китая У Ибин обыграл американца Тейлора Фритца (8-й номер мирового рейтинга) в 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Игра проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс Стэдиум на хардовом покрытии.

Таким образом, 23-летний уроженец Ханчжоу стал первым представителем своей страны, которому удалось пробиться в финальный матч на турнире ATP. Отметим, что для У Ибина победа над Фритцем стала дебютной над игроком из первой десятки мужского мирового рейтинга.

Добавим, что китайский теннисист будет занимать как минимум 76-е место в обновлённом рейтинге ATP.

В решающем матче турнира Ибин сыграет с ещё одним американцем – Джоном Изнером.