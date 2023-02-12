У Ибин — первый китаец, вышедший в финал турнира ATP
Поделиться
97-я ракетка мира, представитель Китая У Ибин обыграл американца Тейлора Фритца (8-й номер мирового рейтинга) в 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Игра проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс Стэдиум на хардовом покрытии.
Таким образом, 23-летний уроженец Ханчжоу стал первым представителем своей страны, которому удалось пробиться в финальный матч на турнире ATP. Отметим, что для У Ибина победа над Фритцем стала дебютной над игроком из первой десятки мужского мирового рейтинга.
Добавим, что китайский теннисист будет занимать как минимум 76-е место в обновлённом рейтинге ATP.
В решающем матче турнира Ибин сыграет с ещё одним американцем – Джоном Изнером.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
05:53
-
05:11
-
02:55
-
00:46
-
00:22
-
00:05
- 11 февраля 2023
-
23:48
-
23:08
-
22:24
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:14
-
20:52
-
20:42
-
19:09
-
18:44
-
18:23
-
18:05
-
17:52
-
17:30
-
17:01
-
16:25
-
14:22
-
12:54
-
12:38
-
11:14
-
09:43
-
08:15
-
06:05
-
00:34
-
00:17
-
00:16
- 10 февраля 2023
-
23:04
-
23:03
Партнерский контент