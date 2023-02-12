Серена Уильямс: я невероятно большая поклонница Рианны, её песня заставляет меня плакать

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о любви к творчеству певицы Рианны.
«Я очень надеюсь, что Рианна будет петь как можно дольше и исполнит «Подними меня». Это заставляет меня плакать каждый раз. Это такая хорошая песня. Я невероятно большая поклонница Рианны. Невероятно счастлива, что вижу её на мероприятиях», — приводит слова Уильямс ESSENCE.
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускает, что ещё может вернуться на корт.
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