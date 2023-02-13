Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков назвал Турсунова невероятным тренером после победы Бенчич над Самсоновой

Чесноков назвал Турсунова невероятным тренером после победы Бенчич над Самсоновой
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о работе российского тренера Дмитрия Турсунова и швейцарки Белинды Бенчич. В 2023 году Бенчич выиграла два турнира WTA.

«Бенчич сейчас работает с нашим специалистом Дмитрием Турсуновым. Она достаточно уверенно играет, вместе с Турсуновым они уже выиграли два турнира. Он так тренирует, что почти все его подопечные показывают очень приличную игру и высокие результаты. У него и Анетт Контавейт заиграла, и с белоруской Ариной Соболенко он многого достиг. Как ему это удаётся, я не знаю, но он невероятный тренер», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Бенчич на прошедшем турнире в Абу-Даби в финале переиграла россиянку Людмилу Самсонову. По ходу матча швейцарка спасла три матчбола.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023