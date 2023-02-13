Чесноков назвал Турсунова невероятным тренером после победы Бенчич над Самсоновой

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о работе российского тренера Дмитрия Турсунова и швейцарки Белинды Бенчич. В 2023 году Бенчич выиграла два турнира WTA.

«Бенчич сейчас работает с нашим специалистом Дмитрием Турсуновым. Она достаточно уверенно играет, вместе с Турсуновым они уже выиграли два турнира. Он так тренирует, что почти все его подопечные показывают очень приличную игру и высокие результаты. У него и Анетт Контавейт заиграла, и с белоруской Ариной Соболенко он многого достиг. Как ему это удаётся, я не знаю, но он невероятный тренер», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Бенчич на прошедшем турнире в Абу-Даби в финале переиграла россиянку Людмилу Самсонову. По ходу матча швейцарка спасла три матчбола.