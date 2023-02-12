Самсонова впервые упустила финал! Бенчич отыграла матчболы и взяла 2-й титул с Турсуновым

Сразу две россиянки добрались на второй неделе февраля до финалов турниров WTA – Людмила Самсонова в Абу-Даби и Анастасия Потапова в Линце. Причём для обеих это пятые решающие матчи в карьере. Правда, из четырёх предыдущих Потапова выиграла только один – в Стамбуле-2022, а Самсонова – все.

На пути к финалу в Абу-Даби Людмила Самсонова справилась с лаки-лузером Клэр Лю из США, чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой, подругой по сборной России и напарницей по соревнованию дуэтов Вероникой Кудерметовой и восходящей звездой китайского тенниса Чжэн Циньвэнь. Полуфинальный поединок с Чжэн получился напряжённым и затяжным. Девушки сражались три сета и совместно наколотили 25 эйсов, причём 15 из них оказались на счету китаянки. В итоге Людмила переупрямила соперницу и в концовке третьего сета воспользовалась небольшим провалом соперницы и сделала брейк.

«Это был потрясающий матч, Циньвэнь сыграла невероятно. Я думаю, что в концовке я была более уверенной, и это было ключевым фактором, плюс, конечно, подача. Я подавала очень хорошо», — приводит слова Людмилы Самсоновой пресс-служба WTA. Важно отметить, что благодаря выходу в финал на этом турнире россиянка в понедельник впервые поднимется в топ-15. Один из известных теннисных журналистов Жозе Моргадо так написал в своих соцсетях, комментируя выступления Людмилы на этом турнире: «Ещё одна впечатляющая неделя для россиянки, которая уже вошла бы в десятку, если бы выступила на одном из турниров «Большого шлема». Португалец имел в виду прошлогодний Уимблдон, организаторы которого вопреки решению WTA отстранили от соревнований россиянок и белорусок. И один из своих титулов Самсонова завоевала как раз на травяном покрытии – в Берлине-2021.

Соперницей Самсоновой по финалу стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая завоевала золото Олимпиады-2021 в Токио. На «Шлемах» Бенчич добралась до 1/2 финала – US Open – 2019, а в феврале 2020-го становилась четвёртой ракеткой мира. В этом сезоне Белинда обрела новое дыхание в карьере, начав сотрудничать с российским тренером Дмитрием Турсуновым. И уже в январе швейцарка завоевала первый титул 2023 года и седьмой в карьере, победив в финале Аделаиды россиянку Дарью Касаткину. На пути к финалу Абу-Даби Бенчич в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк (WC), американку Шелби Роджерс (Q) и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (6).

Ранее Людмила и Белинда встречались трижды, и во всех случаях успех был на стороне россиянки. Интересно, что их последняя встреча произошла в рамках финала Кубка Билли Джин Кинг и сопровождалась скандалом. Изначально соперницей Бенчич была номинирована Анастасия Павлюченкова, но затем, воспользовавшись особенностями правил соревнования, капитан сборной России Игорь Андреев заменил Анастасию на запасную Людмилу Самсонову. Это не понравилось швейцаркам, они пытались протестовать, но всё было в рамках регламента. Людмила одержала волевую победу и принесла команде второе, победное очко. Даже парная комбинация не понадобилась.

Наверняка Белинда, выходя на финал Абу-Даби, горела желанием взять реванш за все обидные поражения от Самсоновой. И в первом же гейме она заработала шанс получить преимущество в матче, но не воспользовалась брейк-пойнтом. Зато Людмила в следующем же гейме сделала брейк, повела 2:0, а вскоре взяла ещё одну чужую подачу – 5:1, а следом довела партию до победы – 6:1 за 39 минут. Второй сет Белинда начала, как и предыдущий, – с брейк-пойнта, но снова его не реализовала. А вот в четвёртом гейме ей удалось сделать первый брейк за матч – 3:1 и уйти в отрыв. У Самсоновой не было ни единого шанса вплоть до подачи на сет. Но при счёте 5:3 Белинда занервничала, у неё участились ошибки, и россиянка этим воспользовалась – 5:4. И в следующем гейме на подаче Бенчич у неё случился провал. Однако швейцарка смогла отыграть тройной брейк-пойнт – 6:5. Дело дошло до тай-брейка, где удача была на стороне Белинды, которая отыграла три матчбола и перевела встречу в решающую партию – 7:6 (10:8) за 1 час 23 минуты.

В начале третьего сета Самсонова неожиданно провалила свою подачу, проиграв её под ноль – 1:2. Правда, россиянка тут же восстановила равновесие – 2:2. Однако Бенчич на этом не остановилась – взяла ещё один гейм на подаче соперницы – 3:2 и вскоре с этим же небольшим преимуществом – 5:4 – отправилась подавать на матч. На этот раз проблем не возникло. 1:6, 7:6, 6:4 за 2 часа 48 минут упорной борьбы. Белинда не только одержала волевую победу, проигрывая 0:1 по сетам, но ещё и смогла спастись с трёх матчболов!

Так Людмила Самсонова впервые в карьере проиграла финал турнира WTA. До этого четыре раза она не знала поражений в решающих матчах. Сейчас она тоже была близка к победе, но Белинда смогла взять реванш за предыдущие обидные поражения. Это уже второй в сезоне титул Бенчич, причём под руководством Дмитрия Турсунова. За победу швейцарка получила чек на $ 120 150. Ну а Самсонова в понедельник впервые в карьере станет 15-й ракеткой мира.