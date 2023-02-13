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Чесноков: с Радукану что-то случилось, вряд ли Турсунову можно было с ней долго работать

Чесноков: с Радукану что-то случилось, вряд ли Турсунову можно было с ней долго работать
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о работе российского тренера Дмитрия Турсунова с победительницей US Open британкой Эммой Радукану.

«Единственное, у Турсунова был момент, он начал работать с британкой Эммой Радукану. Я не знаю, что случилось с ней после победы на US Open, но она поменяла кучу тренеров, поэтому вряд ли с ней можно было долго работать. А так, Турсунов нашёл свой конёк, у него хорошая репутация, с ним девчонки выигрывают, и это здорово», — цитирует Чеснокова ТАСС.

После прекращения сотрудничества с британкой Эммой Радукану Дмитрий Турсунов начал работать с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. С ней российский специалист взял два титула WTA в 2023 году.

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