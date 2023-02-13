Чесноков: Карацев всегда был трёхсотой ракеткой. Нет ничего удивительного в его провалах

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Аслана Карацева в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Карацев проиграл болгарину Григору Димитрову со счётом 1:6, 3:6.

«А что было с Карацевым в последние десять лет? Он же всегда был трёхсотой ракеткой или даже похуже. Нет ничего удивительного в его провалах — в том числе на турнире в Роттердаме. Про него толком никто не знал до Australian Open двухлетней давности. Один раз чудо случилось — и сразу все заговорили про Аслана.



В своё время он играл очень много на различных челленджерах — вот и набрал такую сумасшедшую форму. А сейчас приезжает на турнир: играет один-два матча и вылетает с него. В такой ситуации никак форму не наберёшь. С победами на маленьких турнирах приходит уверенность в себе. Сейчас в игре он ошибается непозволительно много. Карацеву нужно играть больше матчей, тогда ситуация сможет измениться», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.