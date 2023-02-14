Дарья Касаткина и Екатерина Александрова узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
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Организаторы турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар) опубликовали сетку соревнований с распределением по ней квалифаеров.
В частности, соперниц по первому кругу узнали россиянки Дарья Касаткина (8) и Екатерина Александрова. Касаткиной предстоит сразиться с Ребеккой Марино (Канада), а Александровой – с бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
Распределение других квалифаеров по сетке:
Элисе Мертенс (Бельгия, Q) – Даниэль Коллинз (США)
Виктория Томова (Болгария) – Белинда Бенчич (Швейцария,7).
Турнир в Дохе пройдёт с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
Ранее во второй круг соревнований вышла россиянка Вероника Кудерметова, в трёх сетах обыгравшая чешку Барбору Крейчикову.
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