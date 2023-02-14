Самсонова уступила 210-й ракетке мира Кенин на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира) потерпела поражение от представительницы США Софьи Кенин (210-й номер мирового рейтинга, WC) в первом круге турнира категории WTA-500 в Дохе. Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс. Грандстэнд» на хардовом покрытии.

Кенин оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:3, 6:1. Американка выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Людмилы Самсоновой два эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из 15.

В следующем круге Софья Кенин сойдётся с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в первом раунде одолела чешку Барбору Крейчикову — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.