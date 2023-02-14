Соболенко: мечтаю показать лучший теннис в ближайшие пять лет, а потом завести детей

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей мечте.
«О чём ты сейчас мечтаешь?» — спросил один из пользователей.
«Мечтаю показать свой лучший теннис в ближайшие пять лет, а потом завести детей. Надеюсь, двойняшек», – ответила Соболенко.
В конце прошлого года Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла француженке Каролин Гарсии. В начале нынешнего сезона Арина выиграла турнир в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии, победив во всех 11 матчах, в которых участвовала.
В решающем матче Australian Open Арина обыграла чемпионку Уимблдона-2022, представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получила около $ 2 млн, а также 2000 рейтинговых очков.
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