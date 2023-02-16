Ига Свёнтек — о стиле своей игры: я не Рыбакина или Соболенко

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о стиле своей игры, сравнив себя с Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.
«Я знаю, что я не из тех игроков, которые зарабатывают очки на подаче, я не Рыбакина или Соболенко. Я скорее тот игрок, который собирается забросить мяч и выиграть очко за счёт розыгрыша. Но, конечно, я работаю над своей подачей и пытаюсь делать её лучше и лучше.
В принципе, после Австралии мы действительно сосредоточились на том, чтобы добиться большего ритма на первой подаче, и, я думаю, это сработало. Но я посмотрю, что принесёт будущее. Посмотрим», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.
Свёнтек покинула Открытый чемпионат Австралии в четвёртом круге, уступив Елене Рыбакиной. Польской спортсменке ещё ни разу не покорялся Australian Open. Рыбакина дошла до финала, где проиграла Соболенко.
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