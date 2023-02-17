Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс выбрал величайшую теннисистку

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, заявил что Серена является величайшей теннисисткой, а её сестра Винус — вторая лучшая в истории. Серена завершила свою карьеру с 23 титулами «Большого шлема» в одиночном разряде, а у Винус в коллекции семь таких титулов.

«У нас есть одна девушка, которую можно назвать величайшей, когда-либо державшей ракетку, и её сестра, по моему мнению, находящаяся на втором месте. Я знаю, что это спорно, но она побеждала Серену 12 раз. Вы знаете, ни о ком больше нельзя так сказать, так что это весомый аргумент», — приводит слова Макки Sportskeeda.

Счёт личных встреч между сёстрами Уильямс — 19:12 в пользу Серены.