Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс выбрал величайшую теннисистку
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Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, заявил что Серена является величайшей теннисисткой, а её сестра Винус — вторая лучшая в истории. Серена завершила свою карьеру с 23 титулами «Большого шлема» в одиночном разряде, а у Винус в коллекции семь таких титулов.
«У нас есть одна девушка, которую можно назвать величайшей, когда-либо державшей ракетку, и её сестра, по моему мнению, находящаяся на втором месте. Я знаю, что это спорно, но она побеждала Серену 12 раз. Вы знаете, ни о ком больше нельзя так сказать, так что это весомый аргумент», — приводит слова Макки Sportskeeda.
Счёт личных встреч между сёстрами Уильямс — 19:12 в пользу Серены.
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