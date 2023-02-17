Тарпищев высказался о прерванной Медведевым серии из девяти поражений от игроков из топ-10

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В четвертьфинале Медведев (6) уверенно обыграл восьмую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (3) со счётом 6:2, 6:4. Это победа прервала серию Даниила из девяти поражений от теннисистов из топ-10 рейтинга ATP.

«Рано говорить, что Медведев набрал форму. Главное сейчас — это не форма, а уверенность и психология. В матче с Оже-Альяссимом Даниил играл прилично. Самое главное, что нет травм: форму же будет постепенно набирать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.