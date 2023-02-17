Тарпищев высказался о прерванной Медведевым серии из девяти поражений от игроков из топ-10
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В четвертьфинале Медведев (6) уверенно обыграл восьмую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (3) со счётом 6:2, 6:4. Это победа прервала серию Даниила из девяти поражений от теннисистов из топ-10 рейтинга ATP.
«Рано говорить, что Медведев набрал форму. Главное сейчас — это не форма, а уверенность и психология. В матче с Оже-Альяссимом Даниил играл прилично. Самое главное, что нет травм: форму же будет постепенно набирать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
20:20
-
19:54
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
18:52
-
18:22
-
18:07
-
17:54
-
17:44
-
17:24
-
16:46
-
16:31
-
15:35
-
15:07
-
15:00
-
12:05
-
09:57
-
09:41
-
05:47
-
03:44
-
00:55
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:09
-
23:05
-
22:11
-
21:21
-
20:27
-
19:20
-
16:39
-
15:08
-
14:37
-
14:00
-
13:45
-
11:45
Партнерский контент