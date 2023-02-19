Евгений Кафельников высказался о победе Даниила Медведева на турнире в Роттердаме
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале турнира в Роттердаме.
«Даня потихоньку набирает свою форму. Видно, что психологическое давление из-за рейтинга ушло — и ему стало полегче. Медведев стал вновь играть в своё удовольствие: показывает всё, на что способен. Даня — большой молодец. Поздравляю его!
Вернётся ли Даня на свои былые позиции времени? Всё предельно понятно. Если он будет продолжать играть должным образом, то всё придёт само собой. Нужно продолжать в том же духе — в таком случае всё будет хорошо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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