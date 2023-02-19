Какой камбэк Медведева в финале Роттердама! Даже табло погасло от удара нашего чемпиона

В воскресенье в Роттердаме завершился 50-й розыгрыш турнира категории ATP-500. В финале соревнований седьмой раз за всё это время оказался российский теннисист – Даниил Медведев, который после проигранного стартового сета в первом круге с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной вихрем прошёлся по сетке, последовательно обыграв и Алехандро, и Ботика ван де Зандсхулпа, и Феликса Оже-Альяссима, и в полуфинале расправился с болгарином Григором Димитровым. Благодаря успешному выступлению Даниила в Нидерландах ещё до финала стало ясно, что россиянин в ближайший понедельник вернётся в топ-10 рейтинга ATP. Десятку лучших Медведев покинул три недели назад после неудачи на Australian Open.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» выразил своё восхищение игрой Даниила на этом турнире: «Медведев играет нереально здорово! Даня разыгрался и классно двигается по корту. Нет точки, где его можно застать врасплох. Я удивляюсь работе его ног. Казалось, что у Димитрова есть шанс при счёте 2:2 и 0:40 на подаче Медведева… Но Григор допустил ошибку, а Даня два раза здорово подал. Был шанс — и буквально сразу всё исчезло. Медведев играет потрясающе: чистая голова, очень здорово двигается по корту и при малейшей возможности даёт давление на игрока. Достаточно комфортная победа над Димитровым. Единственный игрок, который может сейчас остановить Медведева — это Джокович».

В финале соперником Медведева, которому только что исполнилось 27 лет, стал 21-летний Янник Синнер. Итальянец славится стабильной игрой на всех покрытиях – он доходил до четвертьфиналов на всех четырёх «Шлемах», в ноябре 2021 года был девятой ракеткой мира и завоевал семь титулов при единственном поражении в финале «Мастерса» в Майами-2021. В матчах с действующими теннисистами топ-10 Янник одержал 10 побед, причём последнюю – над Стефаносом Циципасом – на этой неделе во втором круге Роттердама. Среди поверженных итальянцем соперников дважды были Андрей Рублёв, Циципас, Карлос Алькарас, а вот Медведева до этого Синнер ни разу не побеждал. За прошлые четыре встречи – в Марселе-2020 и 2021, на Итоговом чемпионате ATP – 2021 и в Вене-2022 – итальянец смог взять у Даниила только два сета.

Помимо Циципаса, на этой неделе Синнер обыграл также француза Бенжамена Бонзи в первом круге, швейцарца Стэна Вавринку в 1/4 финала и голландца Таллона Грикспора в 1/2 финала. И только в стартовом матче итальянец отдал сопернику сет. «Медведев в полуфинале показал хорошую игру, очень уверенно победил Димитрова. Но не думаю, что в финале он будет фаворитом, так как Синнер сейчас находится на подъёме и тоже показывает хороший теннис. Я ожидаю интересный матч, ведь встретятся два спортсмена, которые входят в число лучших игроков мира», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Матч получился напряжённым и затяжным. Теннисисты подолгу держали мяч в игре, выдавая красивые розыгрыши один за другим. При этом качество игры было довольно высоким – точные и активные действия преобладали у обоих над невынужденными ошибками. В четвёртом гейме Даниил стал ошибаться чуть больше обычного, и соперник этим тут же воспользовался, поведя с брейком – 3:1. Следом на подаче Синнера уже был шанс у Медведева, но итальянец удачно отподавал и ушёл в отрыв – 4:1. Россиянин не сдался и через гейм добился обратного брейка – 4:3. А в следующем гейме на подаче Медведева произошёл забавный эпизод – наш парень так сильно ударил по мячу, что при попадании в электронное табло одна из секций погасла.

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Работники стадиона довольно быстро заменили панель, а публика осталась в восторге. Тем временем сет приближался к тай-брейку – 4:4, 5:5. Синнер подал без проблем – 6:5, а вот в чужом гейме он добавил активности, россиянин упустил этот момент, а с ним и весь сет, который продолжался 1 час 8 минут – 7:5.

Второй сет получился на удивление скоротечным. Медведев сразу же сделал брейк, а в пятом гейме – ещё один – 4:1. Тут же россиянин едва не позволил сопернику чуть обрести уверенность, но спас свою подачу с 0:40 – счёт стал 5:1, а вскоре под ноль подал на партию – 6:2 за 39 минут. Дело дошло до решающего сета, в котором россиянин снова повёл с брейком – 2:1, затем спас свою подачу с брейк-пойнта – 3:1, а при счёте 4:2 додавил соперника, добившись второго брейка, и успешно подал на матч – 5:7, 6:2, 6:2 за 2 часа 31 минуту.

Так Даниил Медведев одержал волевую победу и увеличил преимущество в противостоянии с Синнером до 5-0. Россиянин в своём 28-м финале завоевал 16-й титул в карьере и по этому показателю обогнал Марата Сафина, у которого 15 трофеев. Впереди теперь только Кафельников (26) и Давыденко (21). Кроме того, Даниил получил чек на € 387 940 и заработал 500 рейтинговых очков. В понедельник он вернётся в топ-10 рейтинга ATP. Дальше у Медведева в планах ATP-250 в Дохе, если, конечно, не решит передохнуть после Роттердама, затем – ATP-500 в Дубае и «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.