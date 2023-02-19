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Волевая победа Даниила Медведева в финале Роттердама над Синнером: завоевал 16-й титул в карьере и обошёл Марата Сафина

Какой камбэк Медведева в финале Роттердама! Даже табло погасло от удара нашего чемпиона
Даниил Сальников
Медведев обыграл Синнера в финале Роттердама-2023
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Даниил завоевал 16-й титул в карьере и обогнал по числу трофеев Марата Сафина.

В воскресенье в Роттердаме завершился 50-й розыгрыш турнира категории ATP-500. В финале соревнований седьмой раз за всё это время оказался российский теннисист – Даниил Медведев, который после проигранного стартового сета в первом круге с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной вихрем прошёлся по сетке, последовательно обыграв и Алехандро, и Ботика ван де Зандсхулпа, и Феликса Оже-Альяссима, и в полуфинале расправился с болгарином Григором Димитровым. Благодаря успешному выступлению Даниила в Нидерландах ещё до финала стало ясно, что россиянин в ближайший понедельник вернётся в топ-10 рейтинга ATP. Десятку лучших Медведев покинул три недели назад после неудачи на Australian Open.

Медведев вернулся в топ-10 спустя 3 недели! В Роттердаме Даниил пробился в свой 28-й финал Медведев вернулся в топ-10 спустя 3 недели! В Роттердаме Даниил пробился в свой 28-й финал

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» выразил своё восхищение игрой Даниила на этом турнире: «Медведев играет нереально здорово! Даня разыгрался и классно двигается по корту. Нет точки, где его можно застать врасплох. Я удивляюсь работе его ног. Казалось, что у Димитрова есть шанс при счёте 2:2 и 0:40 на подаче Медведева… Но Григор допустил ошибку, а Даня два раза здорово подал. Был шанс — и буквально сразу всё исчезло. Медведев играет потрясающе: чистая голова, очень здорово двигается по корту и при малейшей возможности даёт давление на игрока. Достаточно комфортная победа над Димитровым. Единственный игрок, который может сейчас остановить Медведева — это Джокович».

В финале соперником Медведева, которому только что исполнилось 27 лет, стал 21-летний Янник Синнер. Итальянец славится стабильной игрой на всех покрытиях – он доходил до четвертьфиналов на всех четырёх «Шлемах», в ноябре 2021 года был девятой ракеткой мира и завоевал семь титулов при единственном поражении в финале «Мастерса» в Майами-2021. В матчах с действующими теннисистами топ-10 Янник одержал 10 побед, причём последнюю – над Стефаносом Циципасом – на этой неделе во втором круге Роттердама. Среди поверженных итальянцем соперников дважды были Андрей Рублёв, Циципас, Карлос Алькарас, а вот Медведева до этого Синнер ни разу не побеждал. За прошлые четыре встречи – в Марселе-2020 и 2021, на Итоговом чемпионате ATP – 2021 и в Вене-2022 – итальянец смог взять у Даниила только два сета.

Не только «мёртвая рыбка!» Яркие празднования Даниила Медведева Не только «мёртвая рыбка!» Яркие празднования Даниила Медведева

Помимо Циципаса, на этой неделе Синнер обыграл также француза Бенжамена Бонзи в первом круге, швейцарца Стэна Вавринку в 1/4 финала и голландца Таллона Грикспора в 1/2 финала. И только в стартовом матче итальянец отдал сопернику сет. «Медведев в полуфинале показал хорошую игру, очень уверенно победил Димитрова. Но не думаю, что в финале он будет фаворитом, так как Синнер сейчас находится на подъёме и тоже показывает хороший теннис. Я ожидаю интересный матч, ведь встретятся два спортсмена, которые входят в число лучших игроков мира», — приводит слова Ольховского ТАСС.

ATP-500. Роттердам-2023. Сетка

Матч получился напряжённым и затяжным. Теннисисты подолгу держали мяч в игре, выдавая красивые розыгрыши один за другим. При этом качество игры было довольно высоким – точные и активные действия преобладали у обоих над невынужденными ошибками. В четвёртом гейме Даниил стал ошибаться чуть больше обычного, и соперник этим тут же воспользовался, поведя с брейком – 3:1. Следом на подаче Синнера уже был шанс у Медведева, но итальянец удачно отподавал и ушёл в отрыв – 4:1. Россиянин не сдался и через гейм добился обратного брейка – 4:3. А в следующем гейме на подаче Медведева произошёл забавный эпизод – наш парень так сильно ударил по мячу, что при попадании в электронное табло одна из секций погасла.

Права на видео принадлежат ATP Tennis TV.

Работники стадиона довольно быстро заменили панель, а публика осталась в восторге. Тем временем сет приближался к тай-брейку – 4:4, 5:5. Синнер подал без проблем – 6:5, а вот в чужом гейме он добавил активности, россиянин упустил этот момент, а с ним и весь сет, который продолжался 1 час 8 минут – 7:5.

Второй сет получился на удивление скоротечным. Медведев сразу же сделал брейк, а в пятом гейме – ещё один – 4:1. Тут же россиянин едва не позволил сопернику чуть обрести уверенность, но спас свою подачу с 0:40 – счёт стал 5:1, а вскоре под ноль подал на партию – 6:2 за 39 минут. Дело дошло до решающего сета, в котором россиянин снова повёл с брейком – 2:1, затем спас свою подачу с брейк-пойнта – 3:1, а при счёте 4:2 додавил соперника, добившись второго брейка, и успешно подал на матч – 5:7, 6:2, 6:2 за 2 часа 31 минуту.

Роттердам. Финал
19 февраля 2023, воскресенье. 17:45 МСК
Янник Синнер
14
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Так Даниил Медведев одержал волевую победу и увеличил преимущество в противостоянии с Синнером до 5-0. Россиянин в своём 28-м финале завоевал 16-й титул в карьере и по этому показателю обогнал Марата Сафина, у которого 15 трофеев. Впереди теперь только Кафельников (26) и Давыденко (21). Кроме того, Даниил получил чек на € 387 940 и заработал 500 рейтинговых очков. В понедельник он вернётся в топ-10 рейтинга ATP. Дальше у Медведева в планах ATP-250 в Дохе, если, конечно, не решит передохнуть после Роттердама, затем – ATP-500 в Дубае и «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев ATP Янник Синнер •••

Заглавное фото: ANP via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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