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Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга Дубая

Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга Дубая
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Сегодня, 20 февраля, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Беларуси Викторией Азаренко на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча пройдёт на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко.

Счёт личных встреч — 5-2 в пользу Азаренко. При этом матчи прилично растянуты во времени — впервые они сыграли друг с другом в Майами-2009, а в предыдущий раз их пути пересекались в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2021, где Павлюченкова в итоге дошла до финала. Тогда Анастасия и одержала единственную полноценную победу над Викторией (5:7, 6:3, 6:2). Был ещё матч в Цинциннати-2015, выигранный со счётом 1:6, 3:0, отказ.

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