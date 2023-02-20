Крючкова: не думаю, что Звонарёва часто будет играть в одиночке

Заслуженный тренер России Екатерина Крючкова считает, что её бывшая подопечная бронзовый призёр Олимпийских игр Вера Звонарёва будет выборочно участвовать в одиночных турнирах из-за частых травм.
«То, что она до сих пор выступает, любит этот вид спорта и показывает свою преданность ему, заслуживает уважения. У неё есть лицо игрока, всю жизнь много работающего и стремящегося к победам. Я думаю, она решила сыграть в Дубае, потому что проживает в том районе, а так, сложно говорить о её перспективах в одиночке, я думаю, она не будет часто в ней играть. У неё было много травм, поэтому она будет выборочно участвовать в одиночных турнирах», — приводит слова Крючковой ТАСС.
19 февраля 38-летняя Звонарёва проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Дубае. До этого последним выступлением россиянки в основной сетке турнира WTA был турнир в Майами в марте 2022 года.
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