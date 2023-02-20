«Это всё равно, что выиграть ТБШ». Бублик – о том, что прервал серию из 10 поражений

50-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик забавно прокомментировал завершение своей серии из 10 поражений в туре.
Серия Бублика прервалась на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В матче первого круга Марселя Бублик со счётом 5:7, 6:4, 6:3 обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Бублик 18 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Краиновича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
«Для меня это всё равно, что выиграть турнир «Большого шлема»», — сказал Бублик после матча.
В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, 8). Общий призовой фонд турнира в Марселе составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.
- 20 февраля 2023
-
21:57
-
21:51
-
21:22
-
20:57
-
20:41
-
18:54
-
18:30
-
16:41
-
16:32
-
15:54
-
15:45
-
14:51
-
14:34
-
14:14
-
14:04
-
13:37
-
12:49
-
12:15
-
12:01
-
11:42
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:22
-
10:13
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:41
-
09:40
-
09:24
-
09:14
-
09:05
-
08:40
-
08:10