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«Это всё равно, что выиграть ТБШ». Бублик – о том, что прервал серию из 10 поражений

«Это всё равно, что выиграть ТБШ». Бублик – о том, что прервал серию из 10 поражений
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50-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик забавно прокомментировал завершение своей серии из 10 поражений в туре.

Серия Бублика прервалась на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В матче первого круга Марселя Бублик со счётом 5:7, 6:4, 6:3 обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Бублик 18 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Краиновича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

«Для меня это всё равно, что выиграть турнир «Большого шлема»», — сказал Бублик после матча.

В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, 8). Общий призовой фонд турнира в Марселе составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.

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