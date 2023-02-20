Елена Рыбакина уверенно обыграла Бьянку Андрееску на старте турнира в Дубае

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом матче Рыбакина (9) со счётом 6:3, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2019 канадку Бьянку Андрееску. Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Андрееску два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Рыбакина сразится с представительницей Чехии Мари Боузковой.

Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468. Его действующей чемпионкой является представительница Латвии Елена Остапенко.