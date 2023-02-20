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Елена Рыбакина уверенно обыграла Бьянку Андрееску на старте турнира в Дубае

Елена Рыбакина уверенно обыграла Бьянку Андрееску на старте турнира в Дубае
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Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом матче Рыбакина (9) со счётом 6:3, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2019 канадку Бьянку Андрееску. Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Андрееску два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Рыбакина сразится с представительницей Чехии Мари Боузковой.

Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468. Его действующей чемпионкой является представительница Латвии Елена Остапенко.

Дубай (ж). 1-й круг
20 февраля 2023, понедельник. 20:20 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Бьянка Андрееску
36
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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