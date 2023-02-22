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Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса объявила, что сделает перерыв в соревнованиях и не сыграет на турнирах категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

«В ближайшие недели я возьму перерыв в соревнованиях. При этом продолжу работать со своей командой, чтобы вернуться на свой теннисный уровень и почувствовать, что готова снова соревноваться», — приводит слова испанской теннисистки Marca.

Ранее 29-летняя Мугуруса, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, снялась с турнира категории WTA-500, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ) с 6 по 12 февраля.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт с 8 по 19 марта.

Турнира WTA-1000 в Майами (США) будет идти с 21 марта по 2 апреля.