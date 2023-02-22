Роман Сафиуллин в первом круге проиграл 118-й ракетке мира и покинул турнир в Марселе
Поделиться
Российский теннисист Роман Сафиуллин (97-я ракетка мира) не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), проиграв французу Артюру Филу (118-я ракетка мира).
В матче первого круга Фил одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Роман Сафиуллин три раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал ноль брейк-пойнтов из одного. На счету Артюра Фила шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем раунде Фил сразится с Янником Синнером (Италия, 2). Общий призовой фонд турнира в Марселе составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который на этой неделе будет играть в Дохе.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
20:20
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:34
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
19:10
-
18:32
-
18:20
-
18:06
-
17:32
-
17:21
-
17:12
-
17:02
-
16:10
-
15:54
-
15:13
-
13:04
-
10:58
-
09:33
-
00:46
-
00:26
-
00:03
- 21 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:10
-
22:07
-
21:05
-
20:57
-
19:29
-
18:33
-
18:14
Партнерский контент