Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин в первом круге проиграл 118-й ракетке мира и покинул турнир в Марселе

Роман Сафиуллин в первом круге проиграл 118-й ракетке мира и покинул турнир в Марселе
Комментарии

Российский теннисист Роман Сафиуллин (97-я ракетка мира) не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), проиграв французу Артюру Филу (118-я ракетка мира).

В матче первого круга Фил одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Роман Сафиуллин три раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал ноль брейк-пойнтов из одного. На счету Артюра Фила шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Фил сразится с Янником Синнером (Италия, 2). Общий призовой фонд турнира в Марселе составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который на этой неделе будет играть в Дохе.

Марсель. 1-й круг
22 февраля 2023, среда. 18:10 МСК
Артюр Фил
118
Франция
Артюр Фил
А. Фил
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Роман Сафиуллин
97
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023