Роман Сафиуллин в первом круге проиграл 118-й ракетке мира и покинул турнир в Марселе

Российский теннисист Роман Сафиуллин (97-я ракетка мира) не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), проиграв французу Артюру Филу (118-я ракетка мира).

В матче первого круга Фил одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Роман Сафиуллин три раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал ноль брейк-пойнтов из одного. На счету Артюра Фила шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Фил сразится с Янником Синнером (Италия, 2). Общий призовой фонд турнира в Марселе составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который на этой неделе будет играть в Дохе.